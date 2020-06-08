Представитель госпитализированного Джигарханяна рассказал о его состоянии

Официальный представитель народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян в беседе с ТАСС подтвердил его госпитализацию

По словам Согомоняна, состояние артиста медики оценивают как удовлетворительное. «Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно», — сказал он.

Летом 2019 года Джигарханян был госпитализирован для планового осмотра, хотя СМИ сообщали о его тяжелом состоянии. Известно, что в 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован пять раз.

84-летний Армен Джигарханян — народный артист СССР, звезда фильмов «Следствие ведут знатоки», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и др.

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