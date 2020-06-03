Пригожин призвал артистов помочь Заворотнюк деньгами

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью изданию «Собеседник» заявил, что мог бы возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.

По словам Пригожина, такую работу он готов выполнять бесплатно, чтобы представлять интересы молодых начинающих артистов и творческих людей, которые вышли на пенсию и нуждаются в помощи. Пригожин предполагает, что в такой фонд могли бы вложиться и артисты, и композиторы, и блогеры. «Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет», — сожалеет продюсер.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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