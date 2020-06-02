Младшую дочь Светланы Зейналовой госпитализировали

Телеведущая Светлана Зейналова в Instagram рассказала о госпитализации младшей дочери — двухлетней Вероники.

По словам Зейналовой, ей с Вероникой пришлось лечь в больницу 1 июня. «В общем, так получилось, что День защиты детей мы с Вероникой неожиданно встретили в больнице», — написала Зейналова, не уточнив, что случилось с малышкой. Известно только, что девочку осматривал хирург.

Кроме Вероники, Светлана Зейналова воспитывает 11-летнюю дочь Александру.

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