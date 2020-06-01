Путин отметил яркую творческую индивидуальность Евгении Симоновой

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку России Евгению Симонову.

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля. «Талантливая, наделенная яркой творческой индивидуальностью актриса, вы вдохновенно служите избранному делу, дарите людям радость встречи с высоким искусством», — отметил Путин, подчеркнув, что работы Симоновой на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского и в кино пользуются профессиональным признанием и любовью зрителей.

Евгения Симонова 1 июня 2020 года празднует 65-летие. Актриса известна по ролям в фильмах «Школьный вальс», «Афоня», «Обыкновенное чудо» и др.

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