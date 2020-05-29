Режиссер «Логана» опроверг возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи
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Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд в беседе с изданием ComicBook опроверг слухи о том, что Хью Джекман снова сыграет супергероя Росомаху.
По его словам, громкие заголовки о возвращении Джекмана появляются в прессе регулярно, но за этими слухами ничего не стоит.
При этом Мэнголд подчеркивает, что он бы не возражал, чтобы один из таких слухов оказался правдой и нашелся бы достойный сценарий для фильма, который бы не обесценил достоинства предыдущего.
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