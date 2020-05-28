Триллер с Ольгой Куриленко и немецкий ромком в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на пятницу, 29 мая.

В пятницу в Okko состоится премьера триллера «Переводчики», которую снял Режис Руансар, автор комедийной мелодрамы «Любовь на кончиках пальцев». По сюжету в закрытом бункере над заключительной частью общемирового бестселлера работают девять переводчиков — такие необычные меры предприняты во избежание утечки произведения в сеть, но она все равно каким-то образом происходит. Одну из главных ролей в картине исполнила звезда «бондианы» и «Семи психопатов» Ольга Куриленко. Интересный факт — в основу фильма легла реальная история переводчиков, которые были закрыты в одном из бункеров Италии во время работы над хитом Дэна Брауна «Инферно».

Также 29 мая Okko предлагает подписчикам еще одну новинку — романтическую комедию «Ночная жизнь» режиссера Симона Ферхоэвена («Мужчины в большом городе»). Это история о двух друзьях-барменах: в попытке найти деньги на открытие собственного ночного клуба они сталкиваются с мафией. Бандиты ставят приятелям условие: либо они возвращают кругленькую сумму уже завтра, либо послезавтра для них не настанет. Параллельно у одного из друзей именно на этот вечер назначено свидание с женщиной его мечты. В главной роли здесь Элиас Эмбарек, известный по некогда очень популярному в России молодежному сериалу «Турецкий для начинающих».

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — классическая аэробика с элементами танцев, развивающая общую выносливость и координацию движений, а также способствующая снижению веса. Занятие из цикла #ФитнесПротивВируса для людей с любым уровнем изначальной подготовки;

12:00 — огромная коллекция «Самые популярные мультфильмы»: от «Простоквашино» и «Свинки Пеппы» до «Смешариков» и «Клуба Микки Мауса»;

День

14:00 — рецепт вкуснейших ленивых вареников из серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

16:00 — документальный сериал «Как смотреть на картины», благодаря которому личное посещение музеев заиграет новыми красками, — и также отличная альтернатива для соскучившихся по галереям;

Вечер

19:00 — премьера фильма «Переводчики»;

21:00 — японская сказка «Ямори» из цикла «Сказки на ночь». История о том, что у страха глаза велики. Прочитает ее заслуженная артистка России Полина Кутепова;

22:00 — премьера романтической комедии «Ночная жизнь».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.