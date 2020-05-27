Режиссер «Доктора Стрэнджа» займется сиквелом «Лабиринта»
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Режиссер экранизации комиксов Marvel «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон снимет сиквел фантастического фильма «Лабиринт» (1986), сообщает The Hollywood Reporter.
В оригинальной картине главную роль сыграла Дженнифер Коннелли. Она предстала на экране в образе девушки, которая должна спасти младшего брата от короля гоблинов в исполнении Дэвида Боуи.
Когда начнутся съемки, пока неизвестно.
Кроме того, в работе у Скотта Дерриксона сейчас триллер о Бермудском треугольнике с Крисом Эвансом в главной роли.
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