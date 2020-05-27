Режиссер «Доктора Стрэнджа» займется сиквелом «Лабиринта»

Режиссер экранизации комиксов Marvel «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон снимет сиквел фантастического фильма «Лабиринт» (1986), сообщает The Hollywood Reporter.

В оригинальной картине главную роль сыграла Дженнифер Коннелли. Она предстала на экране в образе девушки, которая должна спасти младшего брата от короля гоблинов в исполнении Дэвида Боуи.

Когда начнутся съемки, пока неизвестно.

Кроме того, в работе у Скотта Дерриксона сейчас триллер о Бермудском треугольнике с Крисом Эвансом в главной роли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Netflix опубликовал трейлер последнего сезона «Тьмы»

— Снигирь вступилась за обвиненный в насмешках над Россией сериал «Великая»

— Disney впервые выпустила мультфильм с главным героем — геем