Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что приемная кампания в творческих вузах начнется после 20 июня, передает РИА «Новости».

По ее словам, в июле можно будет начать прием документов.

20 июня начнется также приемная кампания в колледжи и училища культуры и искусства. Любимова напомнила, что основной государственный экзамен в 2020 году выпускники девятых классов не сдают, в связи с чем при подаче документов в колледжи и училища нужно будет предоставить только аттестат об основном общем образовании.

Проведение вступительных испытаний дистанционно или очно при улучшении эпидемиологической обстановки будет закреплено приказом Минпросвещения России, проект которого уже готов, добавила министр.

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