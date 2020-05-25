Спасение мира от вируса и онлайн-перформанс по Акунину в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 26 мая.

На этой неделе на сервисе выходит фильм «Неаполитанские мошенники» итальянского режиссера Карло Лульо. Главные герои ленты — браконьеры «Ковбой» Паскуале, Дон Франко и парень Тоторе, которые занимаются ловлей живых птиц. Они отправляют свою добычу в магазины, рынки и на свадьбы. Однажды охотники решают подзаработать и начинают охоту на редких и дорогих белых щеглов, не зная, к чему может привести эта затея.

Вечером вторника в группе «ВКонтакте» в Okko пройдет онлайн-перфоманс по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссе. Судебное разбирательство». Интерактивный спектакль, который перенесет зрителя в Петербург начала XX века, покажут в Александринском театре в 19:00. Присяжными выступят Мария Миронова, Константин Богомолов, Алексей Пивоваров, Татьяна Толстая и многие другие. Во время трансляции зрители смогут сделать пожертвования благотворительным фондам «Артист» и «Детский хоспис».

Также на сервисе доступна актуальная новинка — шведский сериал «В изоляции» режиссеров Кристиана Холлмэна, Стины Хаммар и Лизы Мину Морберг. По сюжету триллера в разгар эпидемии неизвестного вируса молодые девушки оказываются запертыми в особняке. Позднее они узнают, что стали участницами страшного медицинского эксперимента, который может навредить человечеству.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09.00 — классическая утренняя разминка «Домашний фитнес» в рамках цикла #ФитнесПротивВируса. Тренировка, которая длится всего десять минут, разогреет тело, растянет мышцы и зарядит бодростью для продуктивного дня;

12.00 — научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО Сбербанк Андрей Курпатов проведет лекцию в рамках цикла «Каникулы со Сбером», в которой расскажет детям о том, как устроен мозг, и поделится секретами развития этого органа;

День

14.00 — шеф-повар Яна Першина научит готовить суп-брокколи в рамках цикла кулинарных видеоуроков Novikov School;

16.00 — сериал «Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда», в котором коллеги знаменитого шеф-повара Рамзи из Италии и Франции приглашают его в гости и рассказывают о преимуществах своих стран;

17.00 — итальянский фильм «Неаполитанские мошенники» об опасной попытке браконьеров заработать на ловле редких и дорогих птиц;

Вечер

19.00 — на сцене Александринского театра пройдет благотворительный онлайн-перформанс по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссе. Судебное разбирательство» с участием Марии Мироновой, Константина Богомолова, Алексея Пивоварова, Татьяны Толстой и других;

21.00 — актриса Мария Баева расскажет детям известную сказку Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе»;

22.00 — премьера сериала «В изоляции» о попытках молодых девушек спасти мир от эксперимента с неизвестным вирусом.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.