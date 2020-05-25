Скончался знаменитый джазовый барабанщик Джимми Кобб

Известный джазовый барабанщик Джимми Кобб скончался в Нью-Йорке в возрасте 91 года, передает радиостанция NPR.

Исполнитель умер в своем доме на Манхэттене. Как заявила прессе жена музыканта, причиной смерти Кобба стал рак легких.

Джеймс Уилбур Кобб родился в 1929 году, музыкальным творчеством начал заниматься будучи подростком и выступал совместно со знаменитыми джазовыми исполнителями с 20-летнего возраста.

Музыкант в своей карьере сотрудничал с такими известными музыкантами, как Дина Вашингтон, Уэст Монтгомери, Джон Колтрейн и с Майлзом Дэвисом, с которым записал один из самых известных джазовых альбомов в истории — Kind of Blue.