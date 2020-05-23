«Калигула» с Евгением Мироновым и встреча с акулами в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на воскресенье, 24 мая.

Главной онлайн-премьерой дня станет спектакль «Калигула» по пьесе Альбера Камю с Евгением Мироновым в главной роли, поставленный на сцене Театра наций. Режиссером постановки выступил хедлайнер крупных московских и петербургских фестивалей Эймунтас Някрошюс. История трансформации личности жестокого римского императора, который захотел невозможного, рассказана через главного героя и его переживания. В 2012 году за роль Калигулы Миронов получил «Золотую маску». После премьеры спектакля его запись будет доступна в течение трех недель. Пьеса выпущена издательством Editions Gallimard.

Также в основной подписке Okko доступен испанский комедийный сериал «Опасные мамочки» про домохозяек, которых объединяет жуткий секрет. Одна из пяти женщин становится жертвой покушения на глазах у подруг. Испугавшись ответственности перед полицией, они решают скрыть следы преступления и прячут труп.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09.00 — рецепт полезного чиа-пудинга от основательницы проекта «How To Green» Александры Новиковой из цикла видео-уроков Novikov School;

12.00 — динамичная танцевальная тренировка «Hip-Hop» для всех возрастов и любого уровня подготовки;

День

14.00 — мексиканский мультфильм «Тайна Анны», посвященный необычной девочке, живущей в мире фантазий, иллюзий и волшебства;

16.00 — документальный фильм «Карибские острова: Погружение с акулами» о подводном путешествии с самыми опасными рыбами;

Вечер

19.00 — онлайн-премьера спектакля «Калигула» по пьесе Альбера Камю с Евгением Мироновым в главной роли;

21.00 — испанский сериал «Опасные мамочки» о компании подруг, одна из которых становится жертвой убийства;

22.00 — драма итальянского режиссера Эроса Пульелли «Не бери в голову», основанная на историях пяти людей, чьи жизни переворачиваются с ног на голову из-за парадоксальных ситуаций, связанных между собой.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.