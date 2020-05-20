Скончалась основательница театра «Человек» Людмила Рошкован

Заслуженный деятель искусств России, основательница Московского драматического театра «Человек» Людмила Рошкован скончалась в возрасте 81 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя театра.

Людмила Рошкован в 1961-м она окончила студию Московского театра имени Ленинского комсомола, после — режиссерский факультет Московского института культуры. После нескольких лет актерской и режиссерской карьеры в 1974 году стала художественным руководителем театра-студии «Человек». В «Человеке» в разное время работали Роман Козак, Игорь Золотовицкий, Александр Феклистов, Валерий Гаркалин, Дмитрий Брусникин и др.

В последние годы жизни Рошкован была заслуженным президентом театра.

Дата и место прощания с Рошкован пока неизвестны.