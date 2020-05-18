Умер снимавшийся у Бунюэля и Годара актер Мишель Пикколи

Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался на 95-м году жизни, сообщает France 24 со ссылкой на семью артиста.

Пикколи умер 12 мая. Причиной смерти, пояснил его друг, актер и бывший директор Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб, стал инсульт.

Мишель Пикколи — многократный обладатель французской кинопремии «Сезар». Сыграл, в частности, в фильме «Презрение» Жан-Люка Годара, картинах «Скромное обаяние буржуазии» и «Дневная красавица» Луиса Бунюэля.

О дате и месте похорон Мишеля Пикколи пока не сообщается.