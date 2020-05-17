Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказало о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому. Об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что Королева не только давно дружит с Заворотнюк, но и живет с ней по соседству в Крешкино.

«Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — сказала певица.

Она напомнила, что их с актрисой связывают не только дружеские но и партнерские отношения – они обе снимались в сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий сообщил президенту России Владимиру Путину, что у Заворотнюк диагностирована глиобластома.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.

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