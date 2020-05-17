Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказало о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому. Об этом сообщает НТВ.
Отмечается, что Королева не только давно дружит с Заворотнюк, но и живет с ней по соседству в Крешкино.
«Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — сказала певица.
Она напомнила, что их с актрисой связывают не только дружеские но и партнерские отношения – они обе снимались в сериале «Моя прекрасная няня».
Ранее директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий сообщил президенту России Владимиру Путину, что у Заворотнюк диагностирована глиобластома.
Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Врач рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк
— «Родные дали клетки опухоли»: Путину рассказали о Заворотнюк