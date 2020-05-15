Зрители вычислили день рождения Гомера Симпсона

Зрители вычислили возраст Гомера Симпсона — главы семейства из мультсериала «Симпсоны», сообщает Daily Mail.

Они заметили, что в 16-й серии четвертого сезона показаны водительские права мультперсонажа с датой рождения 12 мая 1956 года. Несколько дней назад Гомеру Симпсону исполнилось 64 года.

В 1989 году, когда вышла первая серия «Симпсонов», Гомеру было 33 года.

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