Зрители вычислили день рождения Гомера Симпсона
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Зрители вычислили возраст Гомера Симпсона — главы семейства из мультсериала «Симпсоны», сообщает Daily Mail.
Они заметили, что в 16-й серии четвертого сезона показаны водительские права мультперсонажа с датой рождения 12 мая 1956 года. Несколько дней назад Гомеру Симпсону исполнилось 64 года.
В 1989 году, когда вышла первая серия «Симпсонов», Гомеру было 33 года.
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��������������������������— TheSimpsons (@TheSimpsons) May 12, 2020
It's Homer's birthday today — please send infinity hamburgers!
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