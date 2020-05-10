Концерт обладателя «Грэмми» и похождения снежного человека в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на воскресенье, 10 мая.

В воскресенье в Okko состоится праздничный концерт российского оперного певца Ильдара Абдразакова (обладателя «Грэмми»), приуроченный ко Дню Победы. Сопровождать выступление будет ансамбль народного артиста страны Игоря Бутмана.

Также 10 мая Okko покажет мультфильм американо-китайского производства «Эверест». Творение студии DreamWorks Animation рассказывает о приключениях девочки Лу и милого йети, живущего на ее крыше. По ходу развития сюжета главным героям предстоит отправиться в увлекательное путешествие, финальной точкой которого запланирован Эверест, где волшебное существо должно воссоединиться со своей семьей. Режиссером проекта выступила автор «Корпорации монстров» и «Сезона охоты» Джилл Калтон. В недавнем интервью «Газете.Ru» она отмечала, что на создание анимационного йети ее вдохновила любовь к большим собакам.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

10:00 — занятие по Йоге для подростков 9-16 лет из цикла онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса, с помощью которого подписчики всех возрастов могут оставаться в отличной физической форме, не выходя из дома;

12:00 — мастер-класс шеф-повара Максима Красовского, в ходе которого он раскроет все секреты готовки на гриле и познакомит с лучшими рецептами;

День

14:00 — показ классики советского кино «Они сражались за Родину» «оскароносного» режиссера Сергея Бондарчука. Военная драма, основанная на одноименном романе Михаила Шолохова, с мощнейшим актерским составом в лице Василия Шукшина, Вячеслава Тихонова, Георгия Буркова, Юрия Никулина и самого Бондарчука;

16:00 — недавняя премьера мирового проката «Эверест»

Вечер

19:00 — концерт Ильдара Абдразакова в честь Дня Победы;

21:00 — лекции о современном искусстве «Паша в квадрате» от руководителя арт-отдела музея Эрарта Павла Маркайтиса;

22:00 — эксклюзивно в Okko «Война Анны» Алексея Федорченко, драма о еврейской девочке, которая прячется в дымосборнике сломанного камина в нацистской комендатуре. Подробнее о фильме читайте здесь.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.