Скончался индийский актер Риши Капур

В Мумбаи в возрасте 67 лет умер индийский актер Риши Капур. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Отмечается, что артист болел раком.

Риши Капур — сын актера и режиссера Раджа Капура. Многие члены его семьи снимались в Болливуде.

Первую серьезную роль Капур сыграл в фильме своего отца «Мое имя Клоун» (Mera Naam Joker, 1970), в котором снимались и советские актеры, в том числе артисты цирка.

Популярность актер получил благодаря фильму «Бобби» (Bobby, 1973).