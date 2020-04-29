Жена футболиста Семака поддержала беременную Звереву после инцидента с дочкой

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Супруга футболиста Сергея Семака Анна поддержала экс-солистку группы «Демо» Сашу Звереву, которая рассказала, что ее 16-летнюю дочь недавно избили.

Мать семерых детей обратилась к беременной четвертым ребенком Зверевой в комментариях в Instagram. «Дай Бог все это поскорее забыть как страшный сон! Обнимаю крепко, восстанавливайтесь побыстрее и берегите себя. К сожалению, такое может случиться где угодно и с кем угодно», — написала она.

По словам Зверевой, на ее дочь Василису напала группа девушек-подростков. Злоумышленницы отобрали и разбили телефон Василисы и нанесли девочке телесные повреждения. Сейчас они уже арестованы.

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