В театре Маяковского подавлены смертью замглавы департамента культуры Москвы

Артисты Московского академического театра имени Маяковского оказались подавлены информацией о смерти замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.

До назначения в 2018 году в столичный департамент культуры Ошарин руководил театром имени Маяковского.

«Извините, я буквально полчаса назад узнал об этом. Я еще очень подавлен и расстроен из-за этого. Он был прекрасным человеком во всех отношениях. Он был очень надежный, добрый, остроумный, очень нужный людям человек. Мы с ним после Нового года разговаривали, все было хорошо», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» заслуженный артист РФ Александр Андриенко.

По словам артиста Виктора Запорожского, за время работы в театре Ошарин произвел впечатление отзывчивого и спокойного человека.

«Как только он ушел из театра – я больше с ним не встречался. Он был спокойным, внимательным и участливым. Всегда был готов вникнуть в проблему, всегда помочь, если это было в его силах. Только самое положительное впечатление об этом человеке», — рассказал он.

Леонид Ошарин пропал 26 марта. Он уехал в Ялту на такси и не выходил на связь с семьей. Позднее его тело было обнаружено в съемной квартире.

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