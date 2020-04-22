В Мосгордуме назвали возможную причину смерти Ошарина

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Замглавы столичного департамента культуры Леонид Ошарин мог самоубийство, передает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Мосгордумы Евгения Герасимова.

Смерть Ошарина Герасимов назвал странной. «Это странное самоубийство. Мы занимались его поиском», — сказал он.

Леонид Ошарин пропал 26 марта. Он уехал в Ялту на такси и не выходил на связь с семьей.

До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Ошарин руководил Московским академическим театром им. Вл. Маяковского, был директором театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

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