В Мосгордуме назвали возможную причину смерти Ошарина
Замглавы столичного департамента культуры Леонид Ошарин мог самоубийство, передает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Мосгордумы Евгения Герасимова.
Смерть Ошарина Герасимов назвал странной. «Это странное самоубийство. Мы занимались его поиском», — сказал он.
Леонид Ошарин пропал 26 марта. Он уехал в Ялту на такси и не выходил на связь с семьей.
До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Ошарин руководил Московским академическим театром им. Вл. Маяковского, был директором театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.
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