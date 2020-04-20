Трегулова рассказала о мерах безопасности при съемках со Шнуровым в Третьяковке

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с порталом «Будущее России. Национальные проекты» рассказала о съемках часового виртуального тура по постоянной экспозиции музея в Лаврушинском переулке с музыкантом Сергеем Шнуровым

Она отметила, что это была последняя возможность реализовать сложную съемку со съемочной группой из 30 человек. «Создавалось действительно серьезное кино с соблюдением всех требуемых на тот момент санитарных условий. Каждый член съемочной группы, включая режиссера, операторов, а также наших смотрителей, был в маске и резиновых перчатках — их меняли с периодичностью, которую предписывает Роспотребнадзор. Без масок и перчаток были только мы с Сергеем Шнуровым», — цитирует Трегулову ТАСС.

Фильм записали за два дня, беседа со Шнуровым была импровизацией. «В результате, мне кажется, сохранились свежесть и непосредственность реакции в этом разговоре. В промежутке между съемками как раз перед картиной «Христос в пустыне» Ивана Крамского был разговор о замечательной книге Михаила Бахтина о диалогичности Достоевского. Это к вопросу о сценическом образе Сергея Шнурова — назовите мне еще хоть одну поп-звезду, которая бы читала Бахтина», — поделилась Трегулова.

Сотрудничество с Сергеем Шнуровым глава музея хочет продолжить в здании музея на Крымском Валу и поговорить с музыкантом об искусстве XX века. Первый фильм проекта «Третьяковка со Шнуром» был бесплатно опубликован на мультимедийном сервисе Okko, а также на сайте Третьяковки.

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