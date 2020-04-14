Каннский кинофестиваль решили не проводить в июне

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Организаторы 73-го международного Каннского кинофестиваля решили, что в 2020 году мероприятие в июне не состоится, передает ТАСС.

Отменять фестиваль не собираются, однако он не будет проходить в классической форме. Организаторы отказались от идеи перенести мероприятие на конец июня-начало июля после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который накануне объявил, что все фестивали и мероприятия не будут проводиться вплоть до середины лета.

«Каннский кинофестиваль <...> должен продолжать изучать все возможности», — говорится в заявлении организаторов.

Фестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая. О том, как будет проходить Каннский кинофестиваль в 2020 году планируется сообщить позже.

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