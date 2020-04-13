Рыбину и Сенчуковой приходится жить на 31 тысячу рублей

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Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал о том, как его семья справляется с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

По словам Рыбина, у него с супругой Натальей Сенчуковой на руках осталась 31 тыс. руб. «У меня хобби, которое жрет деньги. Мой дом-теплоход все сожрал. Пока в долги мы не влезли. С друзьями общался, они сказали, если надо, то денег бросят», — цитирует Рыбина ФАН.

Рыбин действительно владеет пароходом, также 15 лет назад он вложился в строительство спортивного центра, который позже попытался переоборудовать в торговый. После больших затрат на аренду земли центр продали по цене, равной сумме, вложенной в строительство — 129 млн руб.

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