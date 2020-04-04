Селена Гомес призналась, что страдает биполярным расстройством

Американская актриса и певица Селена Гомес в своем Instagram cообщила, что страдает биполярным расстройством.

О своем диагнозе она рассказала в ходе разговора со своей коллегой Майли Сайрус, который состоялся в прямом эфире соцсети.

Как заявила Гомес, она узнала о нем после прохождения обследования в психиатрической больнице.

Артистка отметила, что не испытывает страха из-за своего диагноза, поскольку подробно изучила информацию о заболевании и знает о нем много информации.