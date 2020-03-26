Концерт поэтессы Солы Моновой отменили из-за пропаганды аморальности

Министерство культуры Саратовской области отозвало согласование выступления поэтессы Юлии Соломоновой (Солы Моновой).

Артистка должна была выступить в местном ТЮЗе 18 мая, однако глава саратовского минкульта Татьяна Гаранина направила директору театра Игорю Баголею обращение, поступившее на имя губернатора Валерия Радаева. «В связи с пропагандой аморальности и безнравственности в творчестве данной поэтессы министерство культуры области отзывает письмо от 21 января 2020 года о согласовании указанного мероприятия», — цитирует Сола Монова министра в Facebook.

Сама поэтесса назвала это письмо доносом.

Сола Монова — победительница российских поэтических конкурсов, издала несколько сборников стихов, сняла несколько кинофильмов.

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