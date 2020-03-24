Фронтмен Little Big начал рисовать картины в самоизоляции

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Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин рассказал в Instagram, как проводит время в самоизоляции.

По словам Прусикина, вместе с группой он уехал за город, работает над новым материалом, придумывает клипы и пишет шоу. Также у него появилось новое хобби — рисование. «Как вам гиперреализм в моем исполнении?» — поинтересовался у фолловеров Прусикин и пообещал развлекать их новым контентом.

Группа Little Big должна была представить Россию на конкурсе «Евровидение». 18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год. Песни, заявленные в 2020 году, не смогут войти в следующую конкурсную программу.

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