Солистка «Ленинграда» поедет на «Евровидение» в составе Little Big

<img src="//img.gazeta.ru/files3/811/13002811/ga11_72-pic905-895x505-35459.jpg">

Солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия вместе с лидером санкт-петербургской группы The Hatters Юрием Музыченко присоединятся к Little Big на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Об этом The Hatters рассказали в своем Telegram-канале. «Вместе с нами наш босс, а также бесстрашная Флорида Чантурия, известная широкой публике как участница группировки «Ленинград», — уточнили участники группы.

В постоянном составе группы Little Big четыре участника – Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Клип Little Big набрал почти 1,5 млн просмотров за 10 часов

— Букмекеры включили Little Big в пятерку потенциальных победителей «Евровидения»

— Пригожин высоко оценил песню Little Big для «Евровидения»