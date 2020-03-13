Солистка «Ленинграда» поедет на «Евровидение» в составе Little Big
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Солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия вместе с лидером санкт-петербургской группы The Hatters Юрием Музыченко присоединятся к Little Big на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Об этом The Hatters рассказали в своем Telegram-канале. «Вместе с нами наш босс, а также бесстрашная Флорида Чантурия, известная широкой публике как участница группировки «Ленинград», — уточнили участники группы.
В постоянном составе группы Little Big четыре участника – Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
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