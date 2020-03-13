Умер автор иллюстраций к советскому «Хоббиту» Михаил Беломлинский

close
Художник-иллюстратор Михаил Беломлинский Художник-иллюстратор Михаил Беломлинский
Художник-иллюстратор Михаил Беломлинский
«Хоббит». Михаил Беломлинский

Художник Михаил Беломлинский скончался в возрасте 85 лет, сообщила в Facebook его дочь Юлия.

«Папа ушел с миром», — написала она. Причины смерти художника не раскрываются.

Беломлинский наиболее известен своими иллюстрациями к советскому изданию «Хоббита», выпущенному в 1976 году.

Главного героя Бильбо Бэггинса Беломлинский намеренно сделал похожим на актера Евгения Леонова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Умер сын писателя Джона Р. Р. Толкина Кристофер

Дом Толкина продают почти за $6 млн

Актриса Морфидд Кларк сыграет Галадриэль в сериале «Властелин колец»