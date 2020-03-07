В США издательство отказалось от мемуаров Вуди Аллена из-за обвинений в домогательствах

Издательский дом Hachette Book Group (HBG) отказался от публикации мемуаров режиссера Вуди Аллена, которого приемная дочь обвинила в сексуальном насилии. О своем решении HBG сообщил на официальной странице в Twitter.

В издательстве отметили, что отказ от публикации мемуаров «Не к месту» («Apropos of Nothing») стал непростым решением, однако после обсуждений с сотрудниками HBG пришли к выводу, что выпуск книги является невозможным.

Ранее после решения HBG опубликовать книгу обвинившая Аллена приемная дочь Дилан Фэрроу и сын режиссера Ронан Фэрроу заявили, что издательство не проверяло информацию в книге, в связи с чем назвали решение о ее публикации шокирующим, непрофессиональным и лишенным этики. После этого сотрудники компании устроили забастовку, выражая солидарность с Ронаном Фэрроу. До этого четыре крупных компаний отказались печатать книгу из-за обвинений режиссера в сексуальном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу.

В 2014 году в блоге газеты New York Times появилось письмо 28-летней Дилан Фэрроу, где она рассказала, как в семь лет подверглась сексуальному насилию со стороны Аллена. Предполагаемые сексуальные отношения режиссера с девочкой уже были предметом расследования в 1993 году, однако никаких обвинений против Аллена не было выдвинуто. Позднее режиссер отверг обвинения.

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