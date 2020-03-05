Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом

Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменоа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ответил на вопрос о рекламном посте бренда презервативов, в котором его сравнили с коробкой изделий.

Он отметил, что находится в отпуске . «Я про это не думаю пока что. А, в принципе, я в эфире расскажу про это потом», — пообещал он.

Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы «Время», где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей. В компании пошутили, что это — новый ведущий.

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