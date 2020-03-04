В Новосибирске не будут отменять концерт Линдеманна после требования феминисток
Мэрия Новосибирска не будет отменять концерт группы Тилля Линдеманна Lindemann, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря мэра Глеба Черепанова.
Концертная площадка находится на территории области и к мэрии Новосибирска отношения не имеет. «Таким образом, мэрия не может отменить концерт по двум причинам, потому что не является организатором и потому что мероприятие проводится за территорией города», — объяснил он.
Ранее новосибирские феминистки потребовали у мэрии отменить запланированный на 17 марта концерт лидера Rammstein Тилля Линдеманна и его сайд-проекта. Это обращение было связано с выходом порноклипа музыканта, в котором снялись российские модели.
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