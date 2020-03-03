Данила Козловский показал фото с новорожденной дочерью

Актер Данила Козловский, недавно впервые ставший отцом, показал первое фото с новорожденной дочерью.

Снимок он опубликовал в Instagram. «Моя вселенная. Папочкино время», — подписал он трогательный кадр, на котором обнимает малышку.

Комментарии к снимку Козловский отключил.

О рождении первенца накануне рассказала возлюбленная Козловского — режиссер и актриса Ольга Зуева.

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