Данила Козловский показал фото с новорожденной дочерью
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Актер Данила Козловский, недавно впервые ставший отцом, показал первое фото с новорожденной дочерью.
Снимок он опубликовал в Instagram. «Моя вселенная. Папочкино время», — подписал он трогательный кадр, на котором обнимает малышку.
Комментарии к снимку Козловский отключил.
О рождении первенца накануне рассказала возлюбленная Козловского — режиссер и актриса Ольга Зуева.
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