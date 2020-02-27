Линдеманн опубликовал фото из России после скандала вокруг порноклипа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/12967177/20170630_zac_m169_351-pic905-895x505-7333.jpg">

Рок-музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram снимок, сделанный в Москве.

«Москва, скоро увидимся», — подписал кадр он. Фотография появилась в аккаунте артиста накануне его выступлений в России и после скандала вокруг его порноклипа с участием российских моделей, которые впоследствии подверглись онлайн-травле.«Если наши политики не запретят вас, Herr Lindemann, «Ой, ну покаяться пришел, не иначе», «Дед на старость лет отжигает, конечно», — пишут ему в комментариях.

Тилль Линдеманн даст несколько концертов в России, в том числе и в Москве, в рамках тура группы Lindemann. Ситуацию вокруг травли артисток из его клипа он официально пока не комментировал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Елена Беркова раскритиковала откровенный клип Линдеманна

— Лев Лещенко назвал порноклип Линдеманна омерзительным

— Залина Маршенкулова обратилась в полицию из-за угроз после клипа Тилля Линдеманна