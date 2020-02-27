Песков заявил о невозможности влиять на редакционную политику телеканалов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство не может на редакционную политику каналов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Государство никак не может влиять и не влияет на редакционную политику каналов, пока эта политика соответствует действующим законам. Однако государство может формулировать инициативы по контентному наполнению [программ]», — сказал Песков.

Он отметил, что накануне главу государства Владимира Путина спросили о телешоу про разводы, ДНК-экспертизы на российском ТВ.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент обратил внимание на этот вопрос.