В Германии стартовал Берлинале

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В Германии стартовал 70-й Берлинский международный фестиваль.

В программах Берлинале представлено несколько российских фильмов. В конкурс киносмотра попала одна из частей проекта «Дау» Ильи Хржановского — «Дау. Наташа». Эта часть не получила прокатного удостоверения от Министерства культуры России из-за «порнографического» содержания.

В программе Berlinale Special Gala, передает РИА «Новости», покажут «Уроки фарси» Вадима Перельмана о выживающем в концлагере бельгийце, в программе «Встречи» представлен фильм «Гунда» Виктора Косаковского о животных, в Berlinale Shorts — семиминутный мльтфильм «Мой галактический двойник Галактион» Саши Свирского.

Фестиваль продлится в Берлине до 1 марта 2020 года.

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