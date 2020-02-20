В «Эксмо» рассказали о перспективах романа историка Соколова

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Биографический роман о любви, написанный обвиняемым в убийстве аспирантки историком Олегом Соколовым, окажется бесталанным.

Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель отдела мужской остросюжетной, исторической, общественно-политической литературы и биографии издательства «Эксмо» Евгений Соловьев.

«В том, что это будет бесталанное произведение, я не сомневаюсь. В том, что у многих покупка этой книги вызовет чувство брезгливости, — я тоже не сомневаюсь», — сказал он.

По мнению представителя издательства, Соколов до сих пор никак не проявил себя в прозе, что говорит об отсутствии таланта.

«Ему довольно много лет, он никак не проявил себя в прозе. Как правило, когда у людей есть талант, они не могут все держать в себе. Учитывая его склонность к славе, признанию и успеху, то он вряд ли бы писал в стол», — посчитал Соловьев.

При этом он добавил, что книга историка, посвященная Наполеону, была «сметена с полок почти в момент».

«Такое произведение будет продаваться гораздо лучше, чем книги абсолютно неизвестного автора. В глобальный успех я не верю», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Соловьев предположил, что к литературной деятельности Соколова мог подтолкнуть избыток свободного времени и желание «оправдаться и очиститься посредством бумаги и пера».

Ранее адвокат Олега Соколова рассказал, что его подзащитный написал роман под названием «Любовь» о взаимоотношениях с убитой аспиранткой. Публикация произведения станет возможна лишь после согласия родственников погибшей.

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