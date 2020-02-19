Федеральный канал поздравил Юрия Антонова странной бегущей строкой

Зрители федерального телеканала «Россия 24» заметили, что в бегущей строке телеканала появляются странные сообщения.

Кроме актуальных новостей, в строке можно увидеть цитаты из песен Юрия Антонова. В беседе с изданием «Подъем» главный редактор «России 24» Евгений Бекасов пояснил, что это не техническая ошибка, а акция-поздравление от коллектива канала Антонову, празднующему 75-летие. «Эти титры выходят с заданной алгоритмом периодичностью: каждое пятое сообщение сопровождается строчкой из песен Антонова», — рассказал Бекасов.

Акция закончится 20 февраля в 12 часов ночи.

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