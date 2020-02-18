Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»

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Казахстанский поп-исполнитель Димаш Кудайберген рассказал о своем отношении к участию в международном песенном конкурсе «Евровидение».

По словам Кудайбергена, она с уважением относится к конкурсу «Евровидение», но не видит необходимости туда ехать. «Я вообще считаю, что мне не нужно ехать сейчас на какой-то конкурс. И я бы с радостью поехал от России, но я гражданин Казахстана, я считаю, что я должен выступать за свою страну», — цитирует РИА «Новости» Кудайбергена, который провел в Москве пресс-конференцию, посвященную его стадионному концерту в Москве.

Кудайберген подчеркнул, что Казахстан не является участником «Евровидения».

Димаш Кудайберген — звезда китайского шоу I Am A Singer, успешно выступает в США, Китае, Англии, Казахстане, России. Ранее был назван среди возможных претендентов на участие в «Евровидении-2020» от России.

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