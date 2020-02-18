Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Вы в полной мере реализовали свой яркий, самобытный талант, состоялись как замечательный композитор, автор музыки ко многим художественным, мультипликационным фильмам, театральным постановкам. Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания», — написал в телеграмме президент, пожелав Гладкову здоровья, благополучия и успехов в делах и начинаниях.

18 февраля 2020 года Геннадий Гладков празднует 85-летие. За годы работы он создал музыку к таким фильмам и мультфильмам, как «Бременские музыканты», «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Голубой щенок» и др.