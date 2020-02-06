Лайза Миннелли отказалась смотреть фильм о своей матери «Джуди»

Американская актриса и певица Лайза Миннелли заявила, что ей неинтересно смотреть, как Рене Зеллвегер играет роль ее матери Джуди Гарленд в биографическом фильме «Джуди», передает Variety.

По словам Лайзы, ее сестра Лорна Лафт тоже не планирует смотреть фильм.

Она выразила надежду, что хотя бы Рене Зеллвегер получила удовольствие от съемок.

Режиссер фильма Руперт Гулд прокомментировал данные заявления, отметив, что понимает позицию сестер. Он сказал, что не уверен, что хотел бы смотреть фильм о собственной матери, так как это очень личные отношения.

Гулд подчеркнул, что если они все же посмотрят ленту, то почувствуют, с каким почтением и любовью относятся создатели фильма к Гарленд.

Фильм «Джуди» рассказывает о последних месяцах жизни певицы. За роль в картине Рене Зеллвегер номинирована на «Оскар» в категории «лучшая актриса».