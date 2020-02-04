Определена самая прослушиваемая певица в мире
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Самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify была признана американская исполнительница Ариана Гранде. Об этом сообщает издание NME.
Гранде была признана первой певицей, три альбома которой (My Everything», «Dangerous Woman» и «thank u, next») пользователи прослушали более 3,5 млрд раз.
Профессиональную карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году в бродвейском мюзикле «13».
Ранее Ариана Гранде вошла в список самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes.
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