Определена самая прослушиваемая певица в мире

Самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify была признана американская исполнительница Ариана Гранде. Об этом сообщает издание NME.

Гранде была признана первой певицей, три альбома которой (My Everything», «Dangerous Woman» и «thank u, next») пользователи прослушали более 3,5 млрд раз.

Профессиональную карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году в бродвейском мюзикле «13».

Ранее Ариана Гранде вошла в список самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes.

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