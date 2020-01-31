Ургант посмеялся над отменой концерта Элджея

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Телеведущий Иван Ургант посмеялся над переносом концерта рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк) в Челябинске.

В телепередаче «Вечерний Ургант» шоумен напомнил, что концерт был отменен после депутатских запросов в региональную прокуратуру, МВД, министерство культуры, управление Роскомнадзора с просьбой проверить творчество музыканта на пропаганду наркотиков и разврата. «И у меня претензия к депутату: сколько запросов отправлено, сколько бумаги он истратил. «Я хочу тебя на 360» — школьники и потанцевали, и геометрию повторили. Или — «Рваные джинсы» — песня учит опрятности. Не ходи в дырявых — надует. Или вот песня замечательная — «Бошки дымятся». Это же про подготовку к экзаменам, к сессии», — цитирует Урганта сайт kp.ru.

Ранее стало известно, что концерт был отменен после жалоб родителей-активистов и депутата Ленинского райсовета Челябинска Андрея Зеленина. Их обеспокоило, что содержание концерта может не соответствовать заявленному рейтингу «16+».

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