Владимир Кузьмин тайно венчался с бывшей женой

Народный артист России Владимир Кузьмин тайно обвенчался со своей экс-супругой Екатериной Трофимовой.

Об этом женщина рассказала в беседе с изданием StarHit. «На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы верности друг другу дали», — поделилась она.

По ее словам, в 2020 году может состояться ее свадьба с Кузьминым.

Трофимова и Кузьмин развелись в 2018 году после 17 лет брака. После этого его связывали отношения с яхтсменкой Светланой Карпухиной. Однако в 2019 году музыкант вернулся к бывшей жене.

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