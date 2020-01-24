Путин поздравил «Литературную газету» со 190-летием

Президент России Владимир Путин поздравил со 190-летием «Литературную газету».

К коллективу издания он обратился с поздравительной телеграммой, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что газета связана с «блистательным созвездием имен выдающихся писателей и поэтов, стоявших у истоков создания газеты и в разные годы сотрудничавших с ней. «Сегодня, как и прежде, «Литературная газета» – в гуще общественной и культурной жизни, открыта для смелых, интересных идей и талантливых авторов», — написал Путин, пожелав коллективу неиссякаемого вдохновения и новых свершений.

«Литературная газета» впервые вышла 13 января 1830 года по инициативе Антона Дельвига и при участии Александра Пушкина и Петра Вяземского.