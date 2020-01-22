Похитители найденной в стене картины Климта признались в краже

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Двое похитители картины Густава Климта «Портрет женщины» признались, что украли ее 22 года назад.

Как сообщает The Guardian, воры не все эти годы хранили картину в стене, где ее нашли садовники итальянскойй галереи Риччи Одди в Пьяченце в декабре 2019 года. Об этом они рассказали в личном письме Эрманно Мариани, журналисту газеты Libertà. Один из них сознавался Мариани в краже еще три года назад.

Картина стоимостью €60 млн была украден в феврале 1997 года. По словам осведомленного юриста, воры уже указывали полиции адрес дома, где ранее хранилась картина, но им не верили.

По словам юриста, наказание похитителям не грозит, поскольку вышел срок давности преступления.

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— Украденную картину Климта нашли в стене галереи