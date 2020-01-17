Пригожин нашел оскорбительными слова Водонаевой о маткапитале

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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова телеведущей Алены Водонаевой, раскритиковавшей нововведения в системе выплат материнского капитала.

Реплики Водонаевой, предположившей, что выплата материнского капитала на первого ребенка заставит рожать «быдло» и «отчаявшихся граждан», он нашел оскорбительными. «Когда блогеры дают оценку материнскому капиталу — это, на мой взгляд, не очень правильно. Конечно, она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права», — заявил Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

Пригожин отметил, что поддерживает поручение президента Владимира Путина. «Логичнее получать маткапитал с рождением первого ребенка. Хотя это и маленькие деньги, но какая-то надежда для семей», — сказал он.

Ранее телеведущая Алена Водонаева заявляла, что увеличение материнского капитала до 1 млн рублей за третьего ребенка приведет к тому, что неблагополучные слои населения «начнут рожать ради этого миллиона».

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