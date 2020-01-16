Мацуев призвал остановить отток преподавателей музыки в Китай

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Российский пианист Денис Мацуев в разговоре с «Газетой.Ru» призвал остановить отток преподавателей музыки в Китай.

По его словам, Китай полностью скопировал советскую систему музыкального образования, когда в каждом доме стояло пианино и ребенок автоматически попадал в музыкальную школу.

«Это большая проблема, отток музыкальных педагогов. В особенности — в восточной части нашей страны. Они уезжают в Китай», — сказал Мацуев.

Он отметил, что это большая проблема для страны, так как все держится «на педагогах, фанатиках своего дела».

«Последние 30 лет они выживали фактически — или уезжали за границу», — заявил пианист.

Он отметил важность условий, где обучаются дети. По его словам, настоящие таланты рождаются зачастую не в Москве и Санкт-Петербурге.

«Как правило, это далекие регионы, даже не областные центры, а простые села и деревни. … И, конечно, герои нашего времени — педагоги, которые там преподают. О них тоже нужно беспокоиться, потому что их заработная плата... Это тоже все вместе должно обсуждаться», — сказал он.

По мнению Мацуева, дело сдвинулось с мертвой точки несколько лет назад, когда возобновили производство фабрики по производству музыкальных инструментов. До этого были «допотопные советские инструменты».

15 января в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал привести в порядок более тысячи помещений школ искусств. Путин отметил, что в рамках нацпроекта «Культура» выделяются более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств.