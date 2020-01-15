Рене Зеллвегер желает вновь исполнить роль Бриджит Джонс

Голливудская актриса Рене Зеллвегер хотела бы еще раз исполнить роль Бриджит Джонс, героиню романов английской писательницы Хелен Филдинг. Об этом она рассказала в интервью изданию People.

«Я очень люблю ее. Она такая веселая — просто лучшая. Поэтому с радостью бы снялась в продолжении этого фильма», — сказала актриса.

Она добавила, что Филдинг написала новую книгу про Джонс, при ее согласии может появится четвертый по счету фильм про героиню.

Впервые Рене Зеллвегер сыграла журналистку Бриджит Джонс в 2001 году. Актриса получила за эту роль «Оскар».

Вторая часть комедии «Бриджит Джонс: Грани разумного» вышла в 2004 году, спустя 12 лет на экранах появился третий фильм.

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