Самбурская намекнула на свадьбу с экс-бойфрендом Бузовой

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Актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена возле слона в компании рэпера Леши Свика.

Вместе Самбурская и Свик отдыхают на Бали. » С бывшим Бузовой гладим слона. Завтра у нас свадьба. Он не звал», — подписала кадр она.

Таблоиды приписывали звезде реалити-шоу Ольге Бузовой и рэперу Свику роман в начале 2019 года, когда пару не раз замечали вместе. Также Свик и Бузова публиковали совместные фотографии в соцсетях.

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