Талызина раскритиковала идею ремейка «Гостьи из будущего»

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Российская актриса Валентина Талызина рассказала «Газете.ру» о своем отношении к тому, что создатели фильмов «Притяжение» и «Вторжение» снимут ремейк советского фантастического фильма «Гостья из будущего».

«Вот сделали «Каникулы в Простоквашино» — где эти «Каникулы в Простоквашино»? Что бы они ни сделали, где эти вторые картины? Вот и все. Тут я могу то же самое сказать. Почему-то свое создать не могут», — заявила Талызина.

Она также призвала современных режиссеров сделать что-то «свое».

«И мне всегда кажется, что эти все ремейки не совсем получаются. «Гостья из будущего» отражала свое время, свои мысли, свое только пробуждающееся какое-то осознание. А это что? Сделайте свое. Почему своего не хватает? Почему хватаются за фильм, который шел с успехом? Мне кажется, что это скудность мысли сегодняшняя», — заключила артистка.

Валентина Талызина сыграла в оригинальном фильме «Гостья из будущего» роль старшей медсестры Марии Павловны, чей облик принимал космический пират Весельчак У.

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